В Баку прошла конференция на тему "Требования COP29: изменение климата и противодействие стихийным бедствиям"

В Азербайджанском техническом университете прошла конференция на тему "Требования COP29: изменение климата и противодействие стихийным бедствиям", организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Ректор АТУ, профессор Вилаят Велиев, открывший научную конференцию вступительным словом, подчеркнул ее значимость. Он рассказал о важности проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в этом году в Азербайджане и пожелал успехов ее работе.