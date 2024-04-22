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В Баку прошла конференция на тему "Требования COP29: изменение климата и противодействие стихийным бедствиям"

В Баку прошла конференция на тему "Требования COP29: изменение климата и противодействие стихийным бедствиям"
Внутренняя политика
22 апреля 2024 г. 12:44
В Баку прошла конференция на тему Требования COP29: изменение климата и противодействие стихийным бедствиям

В Азербайджанском техническом университете прошла конференция на тему "Требования COP29: изменение климата и противодействие стихийным бедствиям", организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Ректор АТУ, профессор Вилаят Велиев, открывший научную конференцию вступительным словом, подчеркнул ее значимость. Он рассказал о важности проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в этом году в Азербайджане и пожелал успехов ее работе.

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Версия на азербайджанском языке Фото“COP29 tələbləri: iqlim dəyişikliyi və təbii fəlakətlərə qarşı müqavimət” mövzusunda konfrans keçirilib

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