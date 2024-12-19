О нас

В Баку прошла конференция "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии"

В Баку прошла конференция "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии"
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 18:36
В Баку прошла конференция Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии

Исполнительная власть Низаминского района Баку и Низаминская районная организация партии "Ени Азербайджан" провели конференцию на тему "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии".

Как сообщает Report, в конференции выступили глава Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джебраилов, ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджана, академик Урхан Алекберов, депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева, директор Baku TV Рамин Джафаров и председатель Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан" Рамиль Велибеков.

Было отмечено, что некоторые государства не хотят мириться с успехами современного и независимого Азербайджана, реалиями исторической Победы, ростом авторитета Азербайджана в мире, проведением республикой независимой политики и превращением ее в активного актора на мировой политической арене.

Конференция продолжилась обсуждениями.

Фото: Вугар Ханларов

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Qalib Lider faktoru: Ölkəmizin dünyada artan nüfuzu və yeni reallıqlar” mövzusunda konfrans keçirilib

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi