В Баку прошла конференция "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии"

Исполнительная власть Низаминского района Баку и Низаминская районная организация партии "Ени Азербайджан" провели конференцию на тему "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии".

Как сообщает Report, в конференции выступили глава Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джебраилов, ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджана, академик Урхан Алекберов, депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева, директор Baku TV Рамин Джафаров и председатель Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан" Рамиль Велибеков.

Было отмечено, что некоторые государства не хотят мириться с успехами современного и независимого Азербайджана, реалиями исторической Победы, ростом авторитета Азербайджана в мире, проведением республикой независимой политики и превращением ее в активного актора на мировой политической арене.

Конференция продолжилась обсуждениями.

Фото: Вугар Ханларов