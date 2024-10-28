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В Баку прошла фотовыставка, посвященная жертвам мин

В Баку прошла фотовыставка, посвященная жертвам мин 10:16
Внутренняя политика
28 октября 2024 г. 10:38
В Баку прошла фотовыставка, посвященная жертвам мин

Общественное объединение "Фотоклуб Гилавар" завершило реализацию проекта "Точка кульМИНАции опасности".

Как сообщает Report, в рамках проекта была организована фотовыставка "Ноги, нажимающие кнопку".

На выставке была представлена экспозиция из 50 фотографий, отображающих жизнь людей, ставших жертвами мин в разные годы.

Представленные фотографии были сделаны профессиональными фотографами Фамилем Махмудбейли, Дилавером Наджафовым, Ягубом Джафаровым и Рашадом Мехтиевым. Эти фотографии также были выставлены в течение двух дней на центральных площадях Праги.

В завершение выставки выставленные фотографии были переданы в дар Агентству по разминированию (ANAMA) для дальнейшего использования и демонстрации на международных мероприятиях и конференциях.

Отметим, что в рамках проекта, помимо фотовыставок, были подготовлены два просветительских видеоролика и электронная фотокнига. Фотокнига содержит истории жертв мин, фотографии, отражающие их текущее состояние, хронологию минных инцидентов и другие статистические данные. Донором проекта является Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

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Версия на английском языке ФотоPhoto exhibition dedicated to mine victims held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mina qurbanlarına həsr olunan fotosərgi keçirilib

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