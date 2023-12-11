В Баку прошла акция "Пожелания к Великому возвращению"

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке Министерства обороны организовал в нескольких районах Баку социальную акцию под названием "Пожелания к Великому возвращению".

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке Министерства обороны организовал в нескольких районах Баку социальную акцию под названием "Пожелания к Великому возвращению".

Как сообщили Report в Госкомитете, участникам акции предложили написать свои пожелания на темы победа в Отечественной войне, возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, восстановительные работы на освобожденных территориях, возвращение на родные земли, настоящее и будущее Азербайджана.

Затем листовки с пожеланиями повесили на специальный стенд.

Присутствующие на мероприятии представители интеллигенции, члены семей шехидов, ветераны войны, активисты и граждане сфотографировались перед стендом.