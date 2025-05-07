В Баку прошел семинар для пресс-секретарей госструктур Узбекистана

В Университете ADA в Баку состоялся семинар для представителей узбекистанских государственных ведомств, отвечающих за коммуникации.

В Университете ADA в Баку состоялся семинар для представителей узбекистанских государственных ведомств, отвечающих за коммуникации.

Как сообщает Report, мероприятие прошло 7 мая по инициативе преподавателя кафедры коммуникации и цифровых медиа Университета, члена наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Шафаг Мехралиевой при поддержке программы повышения квалификации ADA и Агентства MEDİA.

Участникам представили международные подходы к формированию публичных нарративов, управлению связями с общественностью и доведению стратегических сообщений до целевых аудиторий.

Отмечалось, что в условиях цифровой трансформации эффективность работы государственных структур напрямую зависит от четко выстроенной коммуникационной стратегии, содержания и институционального подхода.