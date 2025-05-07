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В Баку прошел семинар для пресс-секретарей госструктур Узбекистана

В Баку прошел семинар для пресс-секретарей госструктур Узбекистана В Университете ADA в Баку состоялся семинар для представителей узбекистанских государственных ведомств, отвечающих за коммуникации.
Внутренняя политика
7 мая 2025 г. 13:32
В Баку прошел семинар для пресс-секретарей госструктур Узбекистана

В Университете ADA в Баку состоялся семинар для представителей узбекистанских государственных ведомств, отвечающих за коммуникации.

Как сообщает Report, мероприятие прошло 7 мая по инициативе преподавателя кафедры коммуникации и цифровых медиа Университета, члена наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Шафаг Мехралиевой при поддержке программы повышения квалификации ADA и Агентства MEDİA.

Участникам представили международные подходы к формированию публичных нарративов, управлению связями с общественностью и доведению стратегических сообщений до целевых аудиторий.

Отмечалось, что в условиях цифровой трансформации эффективность работы государственных структур напрямую зависит от четко выстроенной коммуникационной стратегии, содержания и институционального подхода.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanın bir sıra dövlət qurumlarının mətbuat katibləri üçün ADA universitetində seminar keçirilib

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