О нас

В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан

В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан в связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 1 сентября 2024 года.
Внутренняя политика
31 июля 2024 г. 11:39
В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан

В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан в связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана и Центральной избирательной комиссией (ЦИК). На открытии выступили председатель ЦИК Мазахир Панахов и Омбудсмен Сабина Алиева.

В ходе круглого стола были заслушаны доклады на темы "Конституционные и законодательные возможности эффективного обеспечения избирательного права" и "Значение института наблюдателей и роль Омбудсмена в этом процессе".

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVətəndaşların seçki hüququnun təmin olunmasına həsr edilən dəyirmi masa keçirilib

Другие новости из категории

Омбудсмен призвала установить пандусы на всех избирательных участках для избирателей с инвалидностью
Омбудсмен призвала установить пандусы на всех избирательных участках для избирателей с инвалидностью
31 июля 2024 г. 11:31
Сабина Алиева: Наблюдение за выборами будут вести независимые сотрудники Аппарата омбудсмена
Сабина Алиева: Наблюдение за выборами будут вести независимые сотрудники Аппарата омбудсмена
31 июля 2024 г. 11:28
ЦИК: Для всех наблюдателей будут созданы условия для мониторинга за выборами в Азербайджане
ЦИК: Для всех наблюдателей будут созданы условия для мониторинга за выборами в Азербайджане
31 июля 2024 г. 10:47
На освобожденных территориях избиратели смогут проголосовать на более чем 50 избирательных участках
На освобожденных территориях избиратели смогут проголосовать на более чем 50 избирательных участках
31 июля 2024 г. 10:41
ЦИК: Граждане Азербайджана смогут голосовать на выборах только на территории страны
ЦИК: Граждане Азербайджана смогут голосовать на выборах только на территории страны
31 июля 2024 г. 10:32
ЦИК зарегистрировала кандидатуру около 390 человек на выборы в Милли Меджлис
ЦИК зарегистрировала кандидатуру около 390 человек на выборы в Милли Меджлис
31 июля 2024 г. 10:11
Будут похоронены останки еще двоих считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне шехидов
Будут похоронены останки еще двоих считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне шехидов
31 июля 2024 г. 09:24
Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне
Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне
31 июля 2024 г. 07:29
Житель Лачына: Мне не терпится увидеть родной город
Житель Лачына: Мне не терпится увидеть родной город
31 июля 2024 г. 07:02
В Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами
ФотоВ Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами
31 июля 2024 г. 06:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi