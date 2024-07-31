В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан

В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан в связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 1 сентября 2024 года.

В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан в связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана и Центральной избирательной комиссией (ЦИК). На открытии выступили председатель ЦИК Мазахир Панахов и Омбудсмен Сабина Алиева.

В ходе круглого стола были заслушаны доклады на темы "Конституционные и законодательные возможности эффективного обеспечения избирательного права" и "Значение института наблюдателей и роль Омбудсмена в этом процессе".

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.