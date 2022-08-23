В Баку прошел круглый стол "Лачын и Лачынская дорога: стратегический вектор победы в Отечественной войне"

В Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялся круглый стол на тему "Лачын и Лачынская дорога: стратегический вектор победы в Отечественной войне".

В Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялся круглый стол на тему "Лачын и Лачынская дорога: стратегический вектор победы в Отечественной войне".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутаты, руководители НПО и политические эксперты.

Депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя правления ЦСИ профессор Эльшад Мирбашир отметил, что в 44-дневной Отечественной войне наша страна доказала миру, насколько она сильна: "Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вернула наши земли, которые 30 лет находились под вражеской оккупацией. Азербайджан строит инфраструктуру на освобожденных от оккупации территориях. Армения же даже не интересуется судьбой армян, проживающих в Карабахе. А то, что они не проявляют интерес к участию в реализации проекта, связанного с новым коридором - наглядный тому пример".

Депутат Хикмет Бабаоглу сказал, что официальный Ереван не выполняет взятые на себя обязательства по нескольким пунктам декларации: "На нашей территории до сих пор остаются армянские незаконные вооруженные формирования. Армения не предоставляет никакой информации о судьбе наших граждан, пропавших без вести или попавших в плен во время Первой Карабахской войны. Не предпринимались никакие шаги по открытию коммуникаций. Прикрываясь российскими миротворцами, они убили солдата Азербайджанской армии. Это следует расценивать как политический террор".

Член правления ЦСИ Таира Аллахъярова выступила с докладом "Продолжающийся экологический террор и акты вандализма в отношении памятников культуры в Лачыне с точки зрения преступлений против человечности", член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров - с докладом на тему "Незаконное расселение на территории Лачынского района в контексте международного права".