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В Баку прошел II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма

В Баку прошел II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма Ассоциация аутизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта организовала на Площади фонтанов II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма.
Внутренняя политика
28 апреля 2022 г. 13:01
В Баку прошел II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма

Ассоциация аутизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта организовала на Площади фонтанов II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма.

Как сообщает Report, на Фестивале собрались 30 аутистических центров по всей стране. Здесь они продемонстрировали свою работу по реабилитации детей с аутизмом.

В мероприятии также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

2 апреля отмечается Всемирный день информации об аутизме. В связи с этим Ассоциация аутизма Азербайджана организовала среди детей с аутизмом соревнования по боксу, настольному теннису, велоспорту, легкой атлетике и футболу.

Цель всех этих мер - информировать общество об аутизме, и о том, что аутизм - это не болезнь.

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Версия на английском языке ФотоBaku organizes second Autism Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İkinci Autizm Festivalı təşkil olunub

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