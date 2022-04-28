В Баку прошел II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма

Ассоциация аутизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта организовала на Площади фонтанов II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма.

Ассоциация аутизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта организовала на Площади фонтанов II Фестиваль, посвященный проблемам аутизма.

Как сообщает Report, на Фестивале собрались 30 аутистических центров по всей стране. Здесь они продемонстрировали свою работу по реабилитации детей с аутизмом.

В мероприятии также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

2 апреля отмечается Всемирный день информации об аутизме. В связи с этим Ассоциация аутизма Азербайджана организовала среди детей с аутизмом соревнования по боксу, настольному теннису, велоспорту, легкой атлетике и футболу.

Цель всех этих мер - информировать общество об аутизме, и о том, что аутизм - это не болезнь.