О нас

В Баку прошел "Фестиваль молодежной солидарности"

В Баку прошел "Фестиваль молодежной солидарности" В Baku Crystal Hall состоялось самое грандиозное молодежное мероприятие года – «Фестиваль молодежной солидарности», организованный Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) при поддержке ведущих студенческих и волонте
Внутренняя политика
24 декабря 2023 г. 20:38
В Баку прошел Фестиваль молодежной солидарности

В Baku Crystal Hall состоялось самое грандиозное молодежное мероприятие года – «Фестиваль молодежной солидарности», организованный Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) при поддержке ведущих студенческих и волонтерских организаций страны.

Как передает Report, основная цель фестиваля с участием десятков тысяч молодых людей - проводить 2023 год, который был богат на радостные события для молодых граждан страны, полностью восстановившей свою территориальную целостность, и продемонстрировать миру солидарность азербайджанской молодежи с политическим курсом государства во имя будущих побед.

Выступившие на фестивале члены молодежных организаций, гази, спортсмены, творческая молодежь, волонтеры подчеркнули, что в основе сегодняшних достижений лежит политический курс, в том числе молодежная политика, которые были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым и с большим успехом продолжаются президентом Ильхамом Алиевым. Также было отмечено, что созданные для молодежи страны широкие возможности по всем направлениям стимулируют ее всестороннее развитие и способствуют дальнейшему укреплению государственности современного Азербайджана. Патриотически настроенная молодежь Азербайджана, пользующаяся созданными возможностями и тесно сплотившаяся вокруг национальных интересов, стала ведущей силой в развитии нашей страны и усилении Азербайджанского государства. Представители азербайджанской молодежи подчеркнули, что они солидарны с политикой, проводимой главой государства, поддерживают его политику и впредь будут верны стратегическому курсу развития государства.

Пользуясь случаем, участники молодежного фестиваля поздравили главу государства с днем рождения, передали ему добрые и искренние пожелания.

По итогам выступлений Национальный совет молодежных организаций Азербайджанской Республики от имени азербайджанской молодежи выступил с заявлением о поддержке политики президента Ильхама Алиева, поздравил наш народ с праздником солидарности и Новым годом.

В ходе фестиваля молодежь танцевала под песни в исполнении народных артистов Рои Айхан и Мири Юсифа, певца и композитора Мурада Арифа, певцов Ильхамы Гасымовой, Hiss, диджея Кянана Drums и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Gənclərin Həmrəylik Festivalı” keçirilib

Самое важное

Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:18
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
ФотоХачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
24 декабря 2023 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
24 декабря 2023 г. 17:02
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
24 декабря 2023 г. 16:52
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2023 г. 16:45
Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка
ФотоЗаложен фундамент Агдамского городского центрального парка
24 декабря 2023 г. 16:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в комплексе Имарет в Агдаме
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в комплексе "Имарет" в Агдаме
24 декабря 2023 г. 16:34
В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса
В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса
24 декабря 2023 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi