В Баку прошел "Фестиваль молодежной солидарности"

В Baku Crystal Hall состоялось самое грандиозное молодежное мероприятие года – «Фестиваль молодежной солидарности», организованный Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) при поддержке ведущих студенческих и волонте

В Baku Crystal Hall состоялось самое грандиозное молодежное мероприятие года – «Фестиваль молодежной солидарности», организованный Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) при поддержке ведущих студенческих и волонтерских организаций страны.

Как передает Report, основная цель фестиваля с участием десятков тысяч молодых людей - проводить 2023 год, который был богат на радостные события для молодых граждан страны, полностью восстановившей свою территориальную целостность, и продемонстрировать миру солидарность азербайджанской молодежи с политическим курсом государства во имя будущих побед.

Выступившие на фестивале члены молодежных организаций, гази, спортсмены, творческая молодежь, волонтеры подчеркнули, что в основе сегодняшних достижений лежит политический курс, в том числе молодежная политика, которые были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым и с большим успехом продолжаются президентом Ильхамом Алиевым. Также было отмечено, что созданные для молодежи страны широкие возможности по всем направлениям стимулируют ее всестороннее развитие и способствуют дальнейшему укреплению государственности современного Азербайджана. Патриотически настроенная молодежь Азербайджана, пользующаяся созданными возможностями и тесно сплотившаяся вокруг национальных интересов, стала ведущей силой в развитии нашей страны и усилении Азербайджанского государства. Представители азербайджанской молодежи подчеркнули, что они солидарны с политикой, проводимой главой государства, поддерживают его политику и впредь будут верны стратегическому курсу развития государства.

Пользуясь случаем, участники молодежного фестиваля поздравили главу государства с днем рождения, передали ему добрые и искренние пожелания.

По итогам выступлений Национальный совет молодежных организаций Азербайджанской Республики от имени азербайджанской молодежи выступил с заявлением о поддержке политики президента Ильхама Алиева, поздравил наш народ с праздником солидарности и Новым годом.

В ходе фестиваля молодежь танцевала под песни в исполнении народных артистов Рои Айхан и Мири Юсифа, певца и композитора Мурада Арифа, певцов Ильхамы Гасымовой, Hiss, диджея Кянана Drums и т.д.