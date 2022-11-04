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В Баку состоялся автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны

В Баку состоялся автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны В Баку прошел автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 11:59
В Баку состоялся автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны

В Баку прошел автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны.

Как сообщает Report, в автопробеге, организованном министерством труда и социальной защиты населения, приняли участие замминистра Вусал Насирли и 44 ветерана Отечественной войны, которых министерство обеспечило автомобилями.

Участники мероприятия сначала посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

Затем почтили память героев Отечественной войны на Аллее шехидов.

Автопробег завершился перед Парком военных трофеев.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Vətən müharibəsi qazilərinin iştirakı ilə Zəfər avtoyürüşü keçirilir

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