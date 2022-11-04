В Баку состоялся автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны

В Баку прошел автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны.

В Баку прошел автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны.

Как сообщает Report, в автопробеге, организованном министерством труда и социальной защиты населения, приняли участие замминистра Вусал Насирли и 44 ветерана Отечественной войны, которых министерство обеспечило автомобилями.

Участники мероприятия сначала посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

Затем почтили память героев Отечественной войны на Аллее шехидов.

Автопробег завершился перед Парком военных трофеев.