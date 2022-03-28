В Баку прощаются с Аязом Муталлибовым

В Культурном центре Службы государственной безопасности проходит церемония прощания с бывшим президентом Азербайджана Аязом Муталлибовым.

В Культурном центре Службы государственной безопасности проходит церемония прощания с бывшим президентом Азербайджана Аязом Муталлибовым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие общественные деятели, члены семьи погибшего.

После окончания церемонии прощания похороны состоятся в Первой Аллее почетного захоронения.

А.Муталлибов скончался в минувший день в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Аяз Муталлибов родился 12 мая 1938 года в Баку. В 1962 году окончил Азербайджанский институт нефтехимии.

Трудовую деятельность начал в 1958 году старшим техником-конструктором бюро Научно-исследовательского института. В 1959-1974 годах работал на Бакинском заводе бытовых электроприборов мастером монтажного цеха, инженером, начальником отдела технического контроля, главным конструктором, главным инженером, директором. С 1974 года - генеральный директор производственного объединения "Bakelektroməişətmaş".



С января 1989 года - председатель Совета Министров Азербайджанской ССР, член Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. В январе 1990 года был избран первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, а затем – 18 мая 1990 года Верховным Советом Азербайджанской ССР - президентом Азербайджанской ССР.

С июля 1990 года по август 1991 года член ЦК Коммунистической партии Советского Союза и КПСС. Был членом Политбюро ЦК КПСС. 8 сентября 1991 года на всеобщих выборах был избран президентом Азербайджана. Подал в отставку 6 марта 1992 года.

С 1992 по 2012 год - жил в столице России Москве. В 2012 году вновь вернулся в Азербайджан.