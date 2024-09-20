В Баку пройдет велопробег по случаю Дня без автомобиля

В Баку пройдет велопробег по случаю Дня без автомобиля

22 сентября в честь Всемирного дня без автомобиля Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство молодежи и спорта, Азербайджанская операционная компания COP29, Приморский национальный парк и Федерации велоспорта Азербайджана организуют велопроб

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22 сентября в честь Всемирного дня без автомобиля Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство молодежи и спорта, Азербайджанская операционная компания COP29, Приморский национальный парк и Федерации велоспорта Азербайджана организуют велопробег. Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Велопробег общей протяженностью 15 км пройдет по маршруту ТЦ Deniz Mall - Дворец водных видов спорта Баку - ТЦ Deniz Mall. Всемирный день без автомобиля проводится во всем мире 22 сентября с целью обратить внимание на альтернативные способы передвижения, расширить использование общественного транспорта, содействовать сокращению выбросов выхлопных газов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram