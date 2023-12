В Баку пройдет первый Симпозиум творческой психологии

15-17 декабря в Баку при поддержке вдохновляющего арт-центра Nine Senses и инновационного проекта "Bizimkilər" пройдет первый Симпозиум творческой психологии.

Как сообщает Report, уникальное двухдневное мероприятие предлагает не только дискуссии и лекции, но и погружение в мир исцеляющего искусства, мастер-классы и практики совместно с ведущими профессионалами каждой, из представленных областей.

Творческая Психология в фокусе: Симпозиум Творческой Психологии охватывает арт-терапию, музыкотерапию, танцевальную терапию, поэтическую терапию, йога терапию и многое другое. Именно эти направления находят применение в здравоохранении, образовании и общественном развитии, содействуя психическому, эмоциональному и целостному благополучию.

Творческие направления: Искусство, Музыка, Танец, Поэзия и Йога – это пять ключевых областей, которым посвящён симпозиум. Первый день сосредоточен на Искусстве и Поэзии, второй — на Музыке, Танце и Йоге.

Участников ожидает: Два дня будут посвящены погружению в исцеляющие практики и обсуждению влияния творчества на душевное здоровье. Нас ожидают мастер-классы от ведущих экспертов в области творческой психотерапии, глубинные исследования, захватывающие обсуждения, а также перерыв на выставку, удивительная музыкальная программа и другие сюрпризы.

Немного о локациях: Nine Senses - центр творчества и саморазвития, расположенный на берегу Каспийского моря и специализирующийся на трех ключевых направлениях: SPIRIT, BODY, MIND. Nine Senses проводит фестивали телесных и духовных практик, семинары, лекции по современному искусству, а также предоставляет качественное образование в области искусства и креативных индустрий. Развивающие программы: от компьютерной анимации и мобилогоафии до йоги и медитаций. Помимо Nine Senses, фестиваль Bizimkilər, запланированный на следующей неделе в Passage 1901, основанный на философии совершенствования местных брендов, также становится важным участником события. Они придают особое значение развитию местных артистов и мастеров, создавая платформу для новаторских идей и креативных выражений.

Приветствуем экспертов: Среди выступающих — ведущие эксперты в сфере психологии и различных областях творчества: психолог, заведующая кафедрой психологии университета Хазар - Мелек Каримова; художница и исследователь - Лейла Габулова; художница и арт-терапевт - Мехрибан Шамсадинская; психолог, поэт и музыкальный терапевт - доктор Эльнур Гажиев; психолог Гюнель Мурадова; музыкант и звукотерапевт - Ильхама Бабаева; инструктор по Хатха и Флай йоге - Гафар Ганизаде, руководитель проекта DanceAbility, хореограф – Нигяр Султанова и другие.

Место и время: Симпозиум пройдёт в двух завораживающих локациях – 15 декабря в Passage 1901 (Nigar Rəfibəyli 12/14) и 16 декабря в творческом пространстве Nine Senses (Sea Breeze, Nardaran, 31 Dalan). Начало в 12:00.

Условия участия: Единственное условие – пройти регистрацию по ссылке. ( https://www.creativepsychsymposium.com/ru/event-details/creative-psychology-symposium-1/form ) Регистрация и участие — бесплатные. Мероприятие открыто для всех.

Подробности и Регистрация: Для получения подробной информации и регистрации посетите официальный сайт симпозиума . ( https://www.creativepsychsymposium.com/ru )