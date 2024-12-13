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В Баку пройдет мероприятие, посвященное новой эре здравоохранения

В Баку пройдет мероприятие, посвященное новой эре здравоохранения Саммит администраторов здравоохранения 2024? или управляющих?
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 18:14
В Баку пройдет мероприятие, посвященное новой эре здравоохранения

В Азербайджане 18 декабря пройдет мероприятие, посвященное новой эре здравоохранения.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

На мероприятие, которое будет организовано под лозунгом "Настало время инноваций", в рамках двух панелей и трех сессий будут обсуждены вопросы устойчивого управления здравоохранением и новые возможности в данной сфере.

Панели будут посвящены эффективному управлению ресурсами, финансированию здравоохранения, цифровизации и инновациям, а также управлению качеством услуг, корпоративному управлению, правам врачей и пациентов в медицине, возможностям медицинского туризма в Азербайджане, новым возможности после COP29 и другим темам.

На мероприятии планируется выступление 14 спикеров.

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Версия на английском языке Event dedicated to new era of healthcare to be held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda “Səhiyyə İdarəçiləri Zirvəsi 2024” adlı tədbir keçiriləcək

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