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В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров

В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 10:43
В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров

В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила рабочую поездку в Лондон для участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

На торжественной церемонии флаг ассоциации был официально вручен генпрокурору Азербайджана. К.Алиев в свою очередь пригласил участников мероприятия принять участие в 29-й конференции, которая пройдет в Баку в сентябре 2024 года.

В рамках визита К.Алиев провел встречу с главой Королевской прокурорской службы Великобритании Максом Хиллом. Стороны обсудили необходимость развития сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в борьбе с организованной преступностью, в частности с нелегальной миграцией, торговлей людьми и наркотрафиком.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host 29th conference of Int’l Association of Prosecutors
Версия на азербайджанском языке ФотоÜmumdünya prokurorlarının növbəti iclası Bakıda keçiriləcək

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