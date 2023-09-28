В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров

В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров.

В Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила рабочую поездку в Лондон для участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

На торжественной церемонии флаг ассоциации был официально вручен генпрокурору Азербайджана. К.Алиев в свою очередь пригласил участников мероприятия принять участие в 29-й конференции, которая пройдет в Баку в сентябре 2024 года.

В рамках визита К.Алиев провел встречу с главой Королевской прокурорской службы Великобритании Максом Хиллом. Стороны обсудили необходимость развития сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в борьбе с организованной преступностью, в частности с нелегальной миграцией, торговлей людьми и наркотрафиком.