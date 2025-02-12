В Баку пройдет 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

18-20 февраля в Баку под председательством Азербайджана пройдет 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

18-20 февраля в Баку под председательством Азербайджана пройдет 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, в сессии, посвященной теме "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии", ожидается участие делегаций парламентов более 30 стран и международных организаций, в том числе спикеров более 10 стран.

В рамках мероприятия пройдут заседания исполнительного совета организации, пленарной сессии, комитетов по политическим, экономическим, бюджетным и социальным вопросам, будут обсуждены проекты решений по соответствующим вопросам.

В период сессии также планируется проведение ряда двусторонних встреч между делегациями, участвующими в мероприятии. На встречах будет проведен обмен мнениями о настоящем и будущих направлениях развития АПА.

По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет секретариата АПА.