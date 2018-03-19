В Баку произведено назначение начальников новых отделов полиции - СПИСОК

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку назначены начальники некоторых новых отделов полиции.

Как сообщает Report, соответствующим приказом министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, начальником 12-го отдела полиции Сабунчинского РУП назначен полковник-лейтенант полиции Эльшан Тагиев, 17-го отдела полиции Наримановского РУП - полковник-лейтенант полиции Самир Гасанов, 22-го отдела полиции Насиминского РУП - полковник-лейтенант полиции Заур Алиев, 25-го отдела полиции Низаминского РУП - полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов и 30-го отдела полиции Сураханского РУП - майор полиции Эльнур Алиев.

Отметим, что семи отделениям полиции города Баку был дан статус отдела. В отделах полиции численность личного состава будет больше чем в отделениях полиции.