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В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезон

В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезон В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезону с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, частного сектора.
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 14:50
В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезон

В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезону с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, частного сектора.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба исполнительной власти города Баку.

Главная цель встреч - проанализировать готовность районных служб к холодной зиме, особенно к сильным снегопадам, обсудить необходимые меры. Первые совещания уже прошли в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах столицы с участием руководителей управлений мэрии Баку, коммунальных и других городских служб.

Всем структурам поручено запастись необходимым инвентарем для уборки снега, создать запасы соли, проверить состояние спецтехники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPaytaxt rayonlarında qış mövsümünə hazırlıq işləri müzakirə olunub

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