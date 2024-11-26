В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезон

В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезону с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, частного сектора.

В Баку проходят совещания по подготовке к зимнему сезону с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, частного сектора.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба исполнительной власти города Баку.

Главная цель встреч - проанализировать готовность районных служб к холодной зиме, особенно к сильным снегопадам, обсудить необходимые меры. Первые совещания уже прошли в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах столицы с участием руководителей управлений мэрии Баку, коммунальных и других городских служб.

Всем структурам поручено запастись необходимым инвентарем для уборки снега, создать запасы соли, проверить состояние спецтехники.