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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит XV Бакинская международная конференция омбудсменов, приуроченная к 100-летию АДР, 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева, 70-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие омбудсмены зарубежных стран, представители Верховного Комиссариата ООН по правам человека, UNESCO и других международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, депутаты Милли Меджлиса, чиновники, представители НПО и журналисты.

На конференции ожидаются выступления омбудсмена Эльмиры Сулеймановой, председателя Конституционного суда Азербайджана Фархада Абдуллаева, вице-спикера Бахар Мурадовой, резидента-координатора ООН в Азербайджане Гулама Исагзаи, министра молодежи и спорта Азада Рагимова, председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейновой, омбудсмена Нахчыванской АР Улькер Байрамовой, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, заместителя министра юстиции Азербайджана Магеррама Алиева и зарубежных гостей.