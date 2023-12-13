​​​​​​​В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие около 3 тысяч волонтеров из Азербайджана.

Мероприятие проходит в рамках "Азербайджанской недели волонтерства – 2023", организованной Молодежным фондом, Министерством молодежи и спорта, "ASAN xidmət" и Союзом волонтерских организаций Азербайджана.

На церемонии открытия форума прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем гости почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Форум открылся Ярмаркой карьеры, на которой волонтеры получили подробную информацию о вакансиях в около 40 различных местных и зарубежных компаний.