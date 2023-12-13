О нас

​​​​​​​В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана

​​​​​​​В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
13 декабря 2023 г. 16:04
​​​​​​​В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Баку проходит VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие около 3 тысяч волонтеров из Азербайджана.

Мероприятие проходит в рамках "Азербайджанской недели волонтерства – 2023", организованной Молодежным фондом, Министерством молодежи и спорта, "ASAN xidmət" и Союзом волонтерских организаций Азербайджана.

На церемонии открытия форума прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем гости почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Форум открылся Ярмаркой карьеры, на которой волонтеры получили подробную информацию о вакансиях в около 40 различных местных и зарубежных компаний.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku hosting VI Solidarity Forum of Azerbaijan Volunteers
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan Könüllülərinin VI Həmrəylik Forumu keçirilir

Самое читаемое

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС
6 декабря 2023 г. 17:50
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
7 декабря 2023 г. 04:19
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
7 декабря 2023 г. 13:05
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi