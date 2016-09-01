В Баку завершилась торжественная церемония открытия 42-й Всемирной шахматной олимпиады

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Баку на Национальной гимнастической арене прошла торжественная церемония открытия 42-й Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов и другие представители организации, чемпионы мира по шахматам, официальные лица государства и правительства.

Вначале прозвучали гимны Азербайджанской Республики и Международной шахматной федерации.

Был продемонстрирован видеоролик о развитии спорта, в том числе шахмат в Азербайджане.

Шахматная олимпиада в настоящее время является одним из основных спортивных соревнований. Она охватывает более 150 стран, до 3 тысяч спортсменов и официальных лиц. Первую официальную Олимпиаду (название "Олимпиада" было утверждено только в 1952 году) ФИДЕ организовала в 1927 году в Лондоне. После этого до Второй мировой войны олимпиады проходили то каждый год, то с нерегулярными интервалами. В истории шахматных олимпиад был длительный перерыв с 1939 по 1950 годы. С 1950 года олимпиады стали проводиться регулярно – раз в два года. С 1927 года по сей день была организована 41 Всемирная шахматная олимпиада.

42-я Бакинская олимпиада войдет в историю как самое массовое соревнование, проведенное в Азербайджане до сих пор. Для участия в этом престижном соревновании зарегистрировались 176 стран. Борьбу на Олимпиаде будут вести 181 мужская и 142 женские команды. Это - рекордный показатель по количеству стран-участниц в истории олимпиад.

Азербайджан будет представлен на Олимпиаде тремя мужскими и тремя женскими командами. В первую мужскую команду вошли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли и Аркадий Найдич. В составе второй команды - Васиф Дурарбейли, Намиг Гулиев, Гадир Гусейнов, Ниджат Абасов и Ульви Баджарани. А третья команда состоит из Наиля Баширли, Мухаммеда Мурадлы, Вюгара Асадли, Парвиза Гасымова и Абдуллы Гадимбейли.

В первой женской команде представлены Зейнаб Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде, Айдан Ходжатова, Гюльнар Мамедова и Нармин Кязимова. Во вторую команду входят Тюркян Мамедъярова, Наргиз Умудова, Хаяла Абдулла, Ульвия Фаталиева и Нармин Халафова. В третьей команде нашу страну представляют Нармин Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Аян Аллахвердиева и Айнур Кятанова.

В мужских соревнованиях самый высокий рейтинг - у сборной России. Коэффициент этой команды составляет 2760. США (2740) – вторые, Китай (2735) – третий.

А в женском турнире по рейтингу лидирует сборная Китая – 2528 очков. Второе место занимает Россия (2493), третье – Украина (2485). Первая команда Азербайджана имеет 2320 рейтинговых очков.

Для организации Шахматной олимпиады в Азербайджане на высоком уровне Организационный комитет, созданный распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 февраля 2013 года, успешно провел подготовку к соревнованиям. В результате совместной деятельности соответствующих структур Baku Crystal Hall приведен в идеальное состояние для этих престижных соревнований. Для удобства спортсменов и делегаций на основании распоряжения, подписанного главой государства, был введен упрощенный визовый режим. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности спортсменов. К организационным работам привлечено около 500 волонтеров.

Для освещения Всемирной шахматной олимпиады аккредитацию прошли более 250 представителей местных и зарубежных медиа. В дни Олимпиады в Баку также пройдет очередной конгресс ФИДЕ, на котором будут представлены 183 страны.

От Азербайджана в управлении представительными соревнованиями будут участвовать 30 судей.

Старт первому туру будет дан 2 сентября в 15:00. Соревнования, состоящие из 11 туров, завершатся 13 сентября.