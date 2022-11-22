В Баку проходит специальная конференция на тему “Безопасность и сотрудничество: роль политических партий”

В Баку проходит специальная конференция Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему “Безопасность и сотрудничество: роль политических партий”

В Баку проходит специальная конференция Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему “Безопасность и сотрудничество: роль политических партий”.

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов, сопредседатель Постоянного комитета ICAPP, бывший глава МИД Кореи, бывший директор офиса Национальной ассамблеи Чон Ын Йонг, заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев, депутаты Милли Меджлиса и др.

Выступая на мероприятии, Т.Будагов отметил, что угрозы в глобальном мире нарастают, и существует большая потребность в диалоге, сотрудничестве: “Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионе было сделано и делается многое для восстановления стабильности, достижения мира и сотрудничества”.

Он также отметил, что около 30 лет азербайджанские земли оставались под оккупацией Армении: "Попытки Азербайджана разрешить конфликт мирным путем не увенчались успехом, Армения выступила с новыми территориальными претензиями. Поэтому 27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступление и освободил свои земли, выполнив четыре резолюции ООН”.