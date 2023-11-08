О нас

В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы

В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы В Баку в сопровождении военных оркестров началось триумфальное шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 10:26
В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы

В Баку в сопровождении военных оркестров началось триумфальное шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, вначале минутой молчания была почтена память шехидов.

Затем военные оркестры исполнили Государственный гимн Азербайджана, после чего началось шествие военных.

Военнослужащие в сопровождении военных оркестров шествуют по маршруту Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр Низами - проспект Нефтчиляр - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY.

Другой маршрут шествия проходит по Аллее шехидов, комплексу Flame Towers, метро "Ичеришехер", улице Истиглалият, кругу Азнефть, памятнику Бахраму Гюру.

Другая группа военных шествует по маршруту парк Мусабекова - улица Абдуррагима бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

Еще один маршрут шествия - спортивно-развлекательный центр Olimpik Star - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Насими - проспект Нефтчиляр.

Гюлер Сеймургызы

Наджмеддин Гулузаде

Кянан Садыгов

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü münasibətilə Bakıda hərbçilərin yürüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Самое важное

В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы
В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы
8 ноября 2023 г. 10:26
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
7 ноября 2023 г. 23:28
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше
7 ноября 2023 г. 23:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2023 г. 21:31
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
7 ноября 2023 г. 21:26
Мехрибан Алиева поделилась фотографиями из поездки в Шушу
ФотоМехрибан Алиева поделилась фотографиями из поездки в Шушу
7 ноября 2023 г. 19:29
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
7 ноября 2023 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi