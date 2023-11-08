В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы

В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы

В Баку в сопровождении военных оркестров началось триумфальное шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

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