В Баку проходит шествие военных в честь Дня Победы

В Баку в сопровождении военных оркестров началось триумфальное шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, вначале минутой молчания была почтена память шехидов.
Затем военные оркестры исполнили Государственный гимн Азербайджана, после чего началось шествие военных.
Военнослужащие в сопровождении военных оркестров шествуют по маршруту Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр Низами - проспект Нефтчиляр - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY.
Другой маршрут шествия проходит по Аллее шехидов, комплексу Flame Towers, метро "Ичеришехер", улице Истиглалият, кругу Азнефть, памятнику Бахраму Гюру.
Другая группа военных шествует по маршруту парк Мусабекова - улица Абдуррагима бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.
Еще один маршрут шествия - спортивно-развлекательный центр Olimpik Star - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Насими - проспект Нефтчиляр.
Гюлер Сеймургызы
Наджмеддин Гулузаде
Кянан Садыгов