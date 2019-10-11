В Баку проходит семинар-совещание для председателей окружных избирательных комиссий

​В Баку проходит семинар для председателей окружных избиркомов

11 октября, 2019 11:30

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/d45952269cbe8f45bc7b2a59877e80f5/4cbde7e5-9904-4fe2-bc2d-03c9639fd9c9_292.jpg В административном здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит семинар-совещание для председателей окружных избирательных комиссий. Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев, первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант Орудж Залов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев и руководство ЦИК.