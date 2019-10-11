В Баку проходит семинар-совещание для председателей окружных избирательных комиссий

В административном здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит семинар-совещание для председателей окружных избирательных комиссий.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев, первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант Орудж Залов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев и руководство ЦИК.
İlkin PirəliАвтор новости