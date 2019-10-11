 Наверх

В Баку проходит семинар-совещание для председателей окружных избирательных комиссий

​В Баку проходит семинар для председателей окружных избиркомов
© Report/ Elchin Murad

В административном здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит семинар-совещание для председателей окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев, первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант Орудж Залов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев и руководство ЦИК.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!