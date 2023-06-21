В Баку проходит Саммит человеческих ресурсов

Во дворце "Гюлистан" проходит Саммит человеческих ресурсов, организованный Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Во дворце "Гюлистан" проходит Саммит человеческих ресурсов, организованный Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, мероприятие, на котором собрались специалисты в области человеческих ресурсов, проходит под девизом "Назад в будущее".

Цель мероприятия - заложить основу для формирования готового к будущему общества, основанного на человеческом капитале, провести дискуссии с профессионалами в этом направлении.

В рамках двухдневного саммита будут организованы выступления, панельные дискуссии и воркшопы, а также проведены панельные дискуссии с участием отечественных и зарубежных экспертов на различные темы.

В мероприятии принимают участие представители государственного и частного секторов, депутаты Милли Меджлиса, представители международных организаций в Азербайджане и другие гости.