О нас

В Баку проходит Саммит человеческих ресурсов

В Баку проходит Саммит человеческих ресурсов Во дворце "Гюлистан" проходит Саммит человеческих ресурсов, организованный Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Внутренняя политика
21 июня 2023 г. 11:06
В Баку проходит Саммит человеческих ресурсов

Во дворце "Гюлистан" проходит Саммит человеческих ресурсов, организованный Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, мероприятие, на котором собрались специалисты в области человеческих ресурсов, проходит под девизом "Назад в будущее".

Цель мероприятия - заложить основу для формирования готового к будущему общества, основанного на человеческом капитале, провести дискуссии с профессионалами в этом направлении.

В рамках двухдневного саммита будут организованы выступления, панельные дискуссии и воркшопы, а также проведены панельные дискуссии с участием отечественных и зарубежных экспертов на различные темы.

В мероприятии принимают участие представители государственного и частного секторов, депутаты Милли Меджлиса, представители международных организаций в Азербайджане и другие гости.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku hosting Human Resources Summit
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İnsan Resursları Zirvəsi keçirilir

Самое читаемое

Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi