В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов

В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов, приуроченное к 28 декабря – Дню адвоката.

В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов, приуроченное к 28 декабря – Дню адвоката.

Как сообщает Report, в заседании наряду с руководством коллегии адвокатов приняли участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов, а также представители ряда учебных заведений, правозащитники, представители СМИ и другие гости.

В рамках мероприятия был представлен видеоролик о деятельности коллегии в 2023 году.

Председатель коллегии Анар Багиров рассказал о проделанной за последние шесть лет работе. Он отметил, что с 2018 года было проведено 12 письменных тестовых экзаменов по приему в Коллегию адвокатов.

Багиров подчеркнул, что сегодня число членов Коллегии адвокатов достигает 2 431.