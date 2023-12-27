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В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов

В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов, приуроченное к 28 декабря – Дню адвоката.
Внутренняя политика
27 декабря 2023 г. 10:53
В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов

В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов, приуроченное к 28 декабря – Дню адвоката.

Как сообщает Report, в заседании наряду с руководством коллегии адвокатов приняли участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов, а также представители ряда учебных заведений, правозащитники, представители СМИ и другие гости.

В рамках мероприятия был представлен видеоролик о деятельности коллегии в 2023 году.

Председатель коллегии Анар Багиров рассказал о проделанной за последние шесть лет работе. Он отметил, что с 2018 года было проведено 12 письменных тестовых экзаменов по приему в Коллегию адвокатов.

Багиров подчеркнул, что сегодня число членов Коллегии адвокатов достигает 2 431.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Vəkillər Kollegiyasının geniştərkibli iclası keçirilir

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