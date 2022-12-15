В Баку проходит международный форум, посвященный 10-летию ASAN xidmət

В Баку проходит международный форум "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət, организованный Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при

В Баку проходит международный форум "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət, организованный Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, целью форума является содействие инновациям в сфере оказания госуслуг, основываясь на передовом опыте Азербайджана, а также обсуждение применения новых технологий в сфере государственных услуг.

В форуме принимают участие около 50 иностранных гостей из разных стран, международных организаций и платформ, а также представители крупных инновационных компаний.

На открытии мероприятия помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров зачитал участникам форума поздравительное письмо президента Ильхама Алиева.

Были опубликованы видеообращения заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, исполнительного директора Учебного и научно-исследовательского института ООН (UNITAR) Нихила Сета.