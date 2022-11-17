В Баку проходит международное мероприятие по минной опасности

В Баку проходит трехдневное международное мероприятие на тему “Борьба с минной угрозой: вызовы и возможности”, организованное Агентством по разминированию (ANAMA) по инициативе правительства Азербайджана.

В Баку проходит трехдневное международное мероприятие на тему “Борьба с минной угрозой: вызовы и возможности”, организованное Агентством по разминированию (ANAMA) по инициативе правительства Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 60 представителей международных организаций и компаний из 28 стран мира.

Мероприятие проводится с целью привлечения внимания заинтересованных сторон к борьбе с минной угрозой, с которой сталкивается Азербайджан, укрепления связей между участниками мероприятия, проведения обмена опытом, изучения возможностей применения новых методов разминирования, поддержки инициатив “жизнь без мин”.

В рамках мероприятия представители компаний-участников проведут презентации на темы обсуждения современных глобальных вызовов в борьбе с минной угрозой и применения новых методов решения, а также выставку продукции компаний-производителей.

Мероприятие завершит работу 18 ноября.