В Баку проходит международная конференция, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека

В Баку проходит международная конференция на тему "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека, организованная

В Баку проходит международная конференция на тему "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека, при совместной организации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, в конференции принимают участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и другие.

Открывая мероприятие вступительным словом, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что Всеобщая декларация прав человека, которая была принята 75 лет назад, является основой и образцом для формирования национальной законодательной базы государств-членов ООН, в том числе Азербайджана.

Алиева отметила, что обеспечение и продвижение прав и свобод человека в Азербайджане постоянно находится в центре внимания, наша законодательная база совершенствуется в соответствии с нормами международного права, создаются широкие возможности для ускорения процесса реализации Целей устойчивого развития ООН.