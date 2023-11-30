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В Баку проходит международная конференция, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека

В Баку проходит международная конференция, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека В Баку проходит международная конференция на тему "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека, организованная
Внутренняя политика
30 ноября 2023 г. 10:36
В Баку проходит международная конференция, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека

В Баку проходит международная конференция на тему "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека, при совместной организации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, в конференции принимают участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и другие.

Открывая мероприятие вступительным словом, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что Всеобщая декларация прав человека, которая была принята 75 лет назад, является основой и образцом для формирования национальной законодательной базы государств-членов ООН, в том числе Азербайджана.

Алиева отметила, что обеспечение и продвижение прав и свобод человека в Азербайджане постоянно находится в центре внимания, наша законодательная база совершенствуется в соответствии с нормами международного права, создаются широкие возможности для ускорения процесса реализации Целей устойчивого развития ООН.

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Версия на английском языке Baku hosting international conference on 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 75 illiyi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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