В Баку проходит международная конференция, посвященная 100-летию Верховного суда

В Баку проходит международная конференция, посвященная 100-летию Верховного суда

В Центре Гейдара Алиева начала работу посвященная 100-летию Верховного суда международная конференция на тему "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы".

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В Центре Гейдара Алиева начала работу посвященная 100-летию Верховного суда международная конференция на тему "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы". Как сообщает Report, в мероприятии наряду с официальными лицами принимают участие делегации, состоящие из председателей Верховных судов ряда зарубежных стран. Председатель Верховного суда Рамиз Рзаев поприветствовал участников конференции. Помощник президента, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров зачитал поздравительное письмо президента Ильхама Алиева участникам международной конференции. Обращение Милли Меджлиса к участникам конференции зачитал первый заместитель председателя парламента Али Гусейнли. Вниманию участников конференции было представлено видеообращение председателя Европейского суда по правам человека госпожи Шиофры О'Лири. На конференции был представлен фильм, посвященный 100-летию Верховного суда. Подпишитесь на наш Telegram канал