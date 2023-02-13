О нас

В Баку проходит международная конференция, посвященная 100-летию Верховного суда

В Баку проходит международная конференция, посвященная 100-летию Верховного суда В Центре Гейдара Алиева начала работу посвященная 100-летию Верховного суда международная конференция на тему "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы".
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 11:44
В Баку проходит международная конференция, посвященная 100-летию Верховного суда
Report

В Центре Гейдара Алиева начала работу посвященная 100-летию Верховного суда международная конференция на тему "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы".

Как сообщает Report, в мероприятии наряду с официальными лицами принимают участие делегации, состоящие из председателей Верховных судов ряда зарубежных стран.

Председатель Верховного суда Рамиз Рзаев поприветствовал участников конференции.

Помощник президента, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров зачитал поздравительное письмо президента Ильхама Алиева участникам международной конференции.

Обращение Милли Меджлиса к участникам конференции зачитал первый заместитель председателя парламента Али Гусейнли.

Вниманию участников конференции было представлено видеообращение председателя Европейского суда по правам человека госпожи Шиофры О'Лири.

На конференции был представлен фильм, посвященный 100-летию Верховного суда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda Ali Məhkəmənin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilir

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi