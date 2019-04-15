В Баку проходит XXXVI Международная конференция по борьбе с наркотиками (IDEC).

Как сообщает Report, проведение Международной конференции в Азербайджане предложила администрация по борьбе с наркотиками департамента юстиции США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением от 15 ноября 2018 года создал организационный комитет в связи с проведением в 2019 году в Баку XXXVI Международной конференции по борьбе с наркотиками.

Отметим, что международная конференция по борьбе с наркотиками по три раза проводилась в Бразилии, Аргентине, Мексике и Доминикане, по два раза - в Панаме, Чили, США, Колумбии, Боливии и Перу, по одному разу – в Гватемале, Эквадоре, Багамских островах, Коста-Рике, Канаде, Испании, Турции, Индонезии, России, Италии и Нидерландах.

На бакинской конференции будут проведены обсуждения по борьбе с наркотиками, из столицы Азербайджана миру отправят новые месседжи.