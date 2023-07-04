В Баку проходит международная конференция "Развитие законодательства посредством применения конституционных норм", посвященная 25-летию Конституционного суда.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, председатель Верховного суда Инам Керимов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр юстиции Фикрет Мамедов, омбудсмен Сабина Алиева, генеральный прокурор Камран Алиев, I заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и председатели Конституционных судов зарубежных стран, судьи.
На собрании выступят председатель Конституционного суда Турции Зухту Арслан, председатель Конституционного суда Сербии Снежана Маркович, председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова, председатель Конституционного суда Албании Холта Зачай.