О нас

В Баку организован круглый стол на тему защиты лиц с инвалидностью и пострадавших от мин

В Баку организован круглый стол на тему защиты лиц с инвалидностью и пострадавших от мин В Баку организован круглый стол на тему "Защита лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 09:49
В Баку организован круглый стол на тему защиты лиц с инвалидностью и пострадавших от мин

В Баку организован круглый стол на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

В ходе круглого стола с участием представителей профильных государственных органов, общественных организаций и международных экспертов будут обсуждаться работы, проводимые в сфере защиты прав лиц с инвалидностью и пострадавших от мин, а также другие вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоRound table on protecting persons with disabilities and mine victims organized in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda əlilliyi olan şəxslərin və mina qurbanlarının müdafiəsi ilə bağlı tədbir keçirilir

Самое читаемое

Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
Гражданские общества Азербайджана и Узбекистана направили совместное обращение главам обоих государств
ФотоГражданские общества Азербайджана и Узбекистана направили совместное обращение главам обоих государств
27 ноября 2023 г. 18:19
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами
ФотоПроведены учебно-методические сборы с военными юристами
29 ноября 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi