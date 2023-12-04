В Баку организован круглый стол на тему защиты лиц с инвалидностью и пострадавших от мин

В Баку организован круглый стол на тему "Защита лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".

В Баку организован круглый стол на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

В ходе круглого стола с участием представителей профильных государственных органов, общественных организаций и международных экспертов будут обсуждаться работы, проводимые в сфере защиты прав лиц с инвалидностью и пострадавших от мин, а также другие вопросы.