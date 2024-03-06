В Баку проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню

В Баку проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню – 8 марта.

В Баку проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню – 8 марта.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

В мероприятии принимают участие депутаты Милли Меджлиса, представители государственного и частного секторов, неправительственных, международных организаций, видные общественно-политические деятели из всех регионов республики.

На мероприятии было зачитано поздравительное послание президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес женщин.

Послание зачитала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева.