В Баку проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню – 8 марта.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.
В мероприятии принимают участие депутаты Милли Меджлиса, представители государственного и частного секторов, неправительственных, международных организаций, видные общественно-политические деятели из всех регионов республики.
На мероприятии было зачитано поздравительное послание президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес женщин.
Послание зачитала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева.