В Баку проходит конференция "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории"

В Баку проходит конференция "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории"

В Баку проходит международная конференция на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

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