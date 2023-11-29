В Баку проходит конференция "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории"

В Баку проходит международная конференция на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Фондом поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Организацией Совета глобального наследия кызылбашей.
В мероприятии принимают участие представители Совета глобального наследия кызылбашей из Пакистана, Турции, США, Канады, Великобритании, Сингапура и Афганистана, депутаты Милли Меджлиса, исследователи наследия кызылбашей из Азербайджана и Турции, представители различных государственных учреждений, неправительственных организаций и международных структур.