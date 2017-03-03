В Баку проходит конференция на тему "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку в Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) проходит конференция на тему "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом", организованная СГБ, министерством молодежи и спорта, Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, депутаты, ректоры университетов и студенты.

До конференции участники мероприятия посмотрели выставку "Мы говорим террору `нет`", в которую вошли картины детей и подростков, обучавшихся в художественном кружке при Центре культуры СГБ. Участники также ознакомились с публикациями, брошюрами, посвященными этой теме.