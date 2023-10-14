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В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности"

В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" В Баку при организации Кабинета министров проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 11:34
В Баку проходит конференция 20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности

В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, вице-премьеры, министры, руководители агентств и комитетов, депутаты Милли Меджлиса.

Премьер-министр Али Асадов, открывший заседание вступительным словом, отметил, что исполняется 20 лет со дня избрания Ильхама Алиева на первый президентский срок:

"За прошедший период, вписанный в нашу современную историю как великолепные 20 лет, Азербайджанская Республика прошла беспрецедентный путь развития в результате политики, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженной и адаптированной к новым геополитическим условиям президентом Ильхамом Алиевым".

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts conference on '20 Years of Unparalleled Services to Motherland, People and Statehood'
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Vətənə, xalqa və dövlətçiliyə misilsiz xidmətin 20 ili” mövzusunda konfrans keçirilir

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