В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности"

В Баку при организации Кабинета министров проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, вице-премьеры, министры, руководители агентств и комитетов, депутаты Милли Меджлиса.

Премьер-министр Али Асадов, открывший заседание вступительным словом, отметил, что исполняется 20 лет со дня избрания Ильхама Алиева на первый президентский срок:

"За прошедший период, вписанный в нашу современную историю как великолепные 20 лет, Азербайджанская Республика прошла беспрецедентный путь развития в результате политики, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженной и адаптированной к новым геополитическим условиям президентом Ильхамом Алиевым".