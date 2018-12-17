Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку проходит II Евразийский юридический съезд.
Как сообщает Report, в целом, в мероприятии принимают участие 250 делегатов из 40 стран.
На съезде выступили заместитель министра юстиции Азербайджана Азер Джафаров, председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, заместитель министра юстиции Турции Йылдыз Сафариноглу, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
Съезд завершится 18 декабря.
İlkin PirəliАвтор новости