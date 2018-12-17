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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку проходит II Евразийский юридический съезд.

Как сообщает Report, в целом, в мероприятии принимают участие 250 делегатов из 40 стран.

На съезде выступили заместитель министра юстиции Азербайджана Азер Джафаров, председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, заместитель министра юстиции Турции Йылдыз Сафариноглу, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Съезд завершится 18 декабря.