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В Баку проходит церемония прощания с Ильясом Исмаиловым

В Баку проходит церемония прощания с Ильясом Исмаиловым В Баку проходит церемония прощания с экс-министром юстиции Азербайджана, председателем Партии справедливости Ильясом Исмаиловым.
Внутренняя политика
18 февраля 2025 г. 10:50
В Баку проходит церемония прощания с Ильясом Исмаиловым

В Баку проходит церемония прощания с экс-министром юстиции Азербайджана, председателем Партии справедливости Ильясом Исмаиловым.

Как сообщает Report, в церемонии в Мечети Гейдара принимают участие родственники покойного, государственные и общественные деятели.

Ильяс Исмаилов будет похоронен на Нардаранском кладбище.

Напомним, политик скончался накануне в Центральной клинической больнице, где проходил лечение. В медучреждении сообщили, что причиной смерти послужила полиорганная недостаточность.

Ильяс Исмаилов родился 20 марта 1938 года в Товузском районе. В 1985-1990 годах работал генеральным прокурором, а в 1992-1995 годах - министром юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов.

С 2001 года он возглавлял Партию справедливости.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlyas İsmayılovla vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

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