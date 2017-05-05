В Баку началась церемония официального открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит церемония официального открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, на открытии форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития" проводится при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Совета Европы, ИСЕСКО.

В ходе форума 5 мая состоятся обсуждения в рамках пленарной сессии по теме "Содействие диалогу и универсальным ценностям, как инструментам по предотвращению насильственного экстремизма", пройдет встреча на высоком уровне международных организаций.

Участники обсудят вопросы культурного взаимодействия для противодействия экстремизму в киберпространстве, продвижение межкультурного диалога посредством электронных ресурсов, роль парламентариев в построении культурных мостов между цивилизациями.

6 мая состоится министерская встреча Всемирного форума, встреча на высоком уровне "Противодействие насильственному экстремизму посредством женского образования". Далее в рамках сессий состоятся обсуждения на следующие темы: "Построение мира: 70 лет деятельности ООН", "Инклюзивный диалог в век поляризации", "Гейдар Алиев и интеррелигиозная гармония в Азербайджане", "Роль городов в развитии диалога между культурами", "Спорт для межкультурного диалога и мира", "Культивация мирных отношений посредством межкультурного диалога", "Построение инклюзивных обществ и мирного сосуществования: Перспективы АСЕАНА", "Культурные маршруты Совета Европы как сети для межкультурного диалога" и др. Состоится вторая пленарная сессия форума на тему "Межкультурный диалог по вопросам продовольственной безопасности и устойчивости общества: Основные элементы в достижении устойчивого развития и мира".