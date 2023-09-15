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В Баку проходит 4-е заседание Генпрокуроров стран ОЭС

В Баку проходит 4-е заседание Генпрокуроров стран ОЭС В Баку проходит 4-е заседание Генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 15:04
В Баку проходит 4-е заседание Генпрокуроров стран ОЭС

В Баку проходит 4-е заседание Генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие заместитель генерального секретаря ОЭС, генеральные прокуроры Турции, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, делегации во главе с министром юстиции Турции и заместителем генерального прокурора Туркменистана, посол Азербайджана в Иране, а также постоянный представитель Азербайджана при организации Али Ализаде.

Выступая на заседании, генпрокурор Камран Алиев отметил, что в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева прокуратура страны продолжает плодотворное сотрудничество с международными партнерами и авторитетными организациями.

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Версия на английском языке Baku hosting 4th meeting of Prosecutor Generals of ECO Member States
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İƏT-in Baş prokurorlarının 4-cü iclası keçirilir

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