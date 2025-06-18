​​​​​​​В Баку проходит 3-е заседание судебных советов стран ОТГ

​​​​​​​В Баку проходит 3-е заседание судебных советов стран ОТГ

В Баку стартовало третье заседание судебных советов стран Организации тюркских государств (ОТГ), а также международная конференция на тему "Глобальные вызовы в сфере судебного управления", приуроченная к 20-летию деятельности Судебно-правового совета Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие помощник президента, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Гюндуз Керимов.

Кроме того, в конференции участвуют вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, судья Конституционного суда, бывший председатель Совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе, председатель Совета судей и прокуроров Турции Фузули Айдогду, глава Высшего судебного совета Албании Илир Руси, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов и представители юридической общественности ряда других стран.

ФОТО: Вугар Ханларов