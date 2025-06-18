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​​​​​​​В Баку проходит 3-е заседание судебных советов стран ОТГ

​​​​​​​В Баку проходит 3-е заседание судебных советов стран ОТГ ​​​​​​​В Баку проходит 3-е заседание судебных советов стран ОТГ
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 10:27
​​​​​​​В Баку проходит 3-е заседание судебных советов стран ОТГ

В Баку стартовало третье заседание судебных советов стран Организации тюркских государств (ОТГ), а также международная конференция на тему "Глобальные вызовы в сфере судебного управления", приуроченная к 20-летию деятельности Судебно-правового совета Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие помощник президента, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Гюндуз Керимов.

Кроме того, в конференции участвуют вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, судья Конституционного суда, бывший председатель Совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе, председатель Совета судей и прокуроров Турции Фузули Айдогду, глава Высшего судебного совета Албании Илир Руси, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов и представители юридической общественности ряда других стран.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda TDT ölkələrinin məhkəmə şuralarının 3-cü iclası keçirilir

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