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В Баку продолжаются совместные мониторинги

В Баку продолжаются совместные мониторинги В рамках меморандума о сотрудничестве между Исполнительной властью города Баку и Общественным объединением "Региональное развитие" в столичных районах продолжаются совместные мониторинги.
Внутренняя политика
3 июня 2022 г. 15:18
В Баку продолжаются совместные мониторинги

В рамках меморандума о сотрудничестве между Исполнительной властью города Баку и Общественным объединением "Региональное развитие" в столичных районах продолжаются совместные мониторинги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ИВ Баку.

В настоящее время на территории Сураханского района совместные мониторинговые группы, состоящие из волонтеров Объединения и сотрудников ИВ, проводят рейды на улицах и проспектах, парках и кварталах. В зависимости от результатов готовятся предложения о создании зеленых полос, освещении улиц, обновлении асфальтового покрытия, создании тротуаров для комфортного и безопасного передвижения людей и др.

Для устранения указанных недостатков на следующем этапе в рамках сотрудничества с соответствующими структурами будут приняты меры.

Отметим, что по итогам мониторинга в Сабаильском, Наримановском и Ясамальском районах ряд улиц и проспектов был обеспечен тротуарами, деревья были обрезаны, созданы зеленые участки, система освещения и проведены другие благоустроительные работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda birgə monitorinqlər davam edir

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