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В Баку продолжается траурная церемония по погибшему при теракте в посольстве Азербайджана

В Баку продолжается траурная церемония по погибшему при теракте в посольстве Азербайджана В Баку продолжается траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране старшему лейтенанту Орхану Аскерову.
Внутренняя политика
29 января 2023 г. 14:45
В Баку продолжается траурная церемония по погибшему при теракте в посольстве Азербайджана

В Баку продолжается траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране старшему лейтенанту Орхану Аскерову.

Как сообщает Report, в траурном мероприятии, которое проходит в поселке Ени Ясамал, принимают участие депутаты и члены правительства.

Пока нет информации о том, когда тело Орхана Аскерова будет доставлено в Азербайджан.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTehrandakı səfirliyə terror hücumu nəticəsində həlak olan Orxan Əsgərovun yas mərasimi davam edir

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