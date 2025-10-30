Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 21:17
    В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    В связи с военной агрессией Армении против Азербайджана по делам, возбужденным против граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и других многочисленных преступлений, 30 октября продолжилось открытое судебное заседание.

    Как сообщает Report, слушания проходят в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе коллегии с Джамалом Рамазановым и Анаром Рзаевым (запасной судья - Гюняль Самедова).

    На заседании каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на понятный им язык, а также адвокаты для защиты их интересов.

    В судебном процессе приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные наследники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Председательствующий Зейнал Агаев сообщил, что ряд потерпевших направили в суд заявления, в которых указали, что не смогут присутствовать на заседании, подтвердили свои показания, данные на предварительном следствии, и попросили огласить их в суде.

    суд Араик Арутунян
    Фото
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlı əsirlərin öldürülməsi ilə bağlı sənəd tədqiq edilib

    Последние новости

    21:17
    Фото

    В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:01

    Министерство: Пенсии военнослужащим будут назначаться по новым правилам

    Социальная защита
    20:54

    В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:54

    Реза Дегати: Фильм "Создатель" отражает исторические факты

    Медиа
    20:41
    Фото

    Председатель TİKA встретился с Хикметом Гаджиевым

    Внешняя политика
    20:40

    В результате крушения вертолета в Британии один человек погиб, трое ранены

    Другие страны
    20:18

    В Лионе в лаборатории по очистке драгметаллов в ходе ограбления пятеро пострадали

    Другие страны
    20:17

    Саудовская Аравия запретила краткосрочный трансфер Месси

    Футбол
    20:03

    В Москве три студента пострадали при выстреле из сигнального пистолета

    В регионе
    Лента новостей