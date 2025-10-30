В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В связи с военной агрессией Армении против Азербайджана по делам, возбужденным против граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и других многочисленных преступлений, 30 октября продолжилось открытое судебное заседание.

Как сообщает Report, слушания проходят в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе коллегии с Джамалом Рамазановым и Анаром Рзаевым (запасной судья - Гюняль Самедова).

На заседании каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на понятный им язык, а также адвокаты для защиты их интересов.

В судебном процессе приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные наследники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Председательствующий Зейнал Агаев сообщил, что ряд потерпевших направили в суд заявления, в которых указали, что не смогут присутствовать на заседании, подтвердили свои показания, данные на предварительном следствии, и попросили огласить их в суде.