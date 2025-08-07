В Баку продолжается судебный процесс по делу против граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях

Как сообщает Report, 7 августа в Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Армении — Арайика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях, совершённых в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева в составе коллегии, в которую также входят Джамал Рамазанов и Анар Рзаев (запасной судья — Гюнель Самедова).

На заседании каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на понятный ему язык, а также адвокатами для защиты.

В процессе участвовали обвиняемые, их адвокаты, часть потерпевших, их законные представители и наследники, а также государственные обвинители.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим потерпевшим состав суда, прокуроров, переводчиков и других участников процесса, разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Также были оглашены новые документы, поступившие в суд, в том числе информация об отсутствии некоторых потерпевших в стране и о смерти одного из них. Суд постановил приобщить эти документы к материалам дела, и стороны не выразили возражений.