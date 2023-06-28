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В Баку продолжает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц

В Баку продолжает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц В Баку продолжает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).
Внутренняя политика
28 июня 2023 г. 15:03
В Баку продолжает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц

В Баку продолжает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Как передает Report, конференция начала свою работу 26 июня.

Сегодня на повестке дня обсуждение международной имплементации инициативы Fit for Life, презентация справочника на тему "Борьба с насилием в отношении женщин и девочек в спорте".

Напомним, что в конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

По итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта - поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.

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