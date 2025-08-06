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В Баку приостановлена деятельность пожароопасного мебельного цеха

В Баку приостановлена деятельность пожароопасного мебельного цеха Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило деятельность пожароопасного мебельного цеха в Ясамальском районе Баку.
Внутренняя политика
6 августа 2025 г. 12:18
В Баку приостановлена деятельность пожароопасного мебельного цеха

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило деятельность пожароопасного мебельного цеха в Ясамальском районе Баку.

Как Report сообщили в МЧС, в ходе проверки в мебельном цехе, принадлежащем Рзалы Вюсал Тейюб оглу, выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим принято решение о приостановлении деятельности мебельного цеха, копия решения направлена представителю объекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

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