В Баку приостановлена деятельность пожароопасного мебельного цеха

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило деятельность пожароопасного мебельного цеха в Ясамальском районе Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило деятельность пожароопасного мебельного цеха в Ясамальском районе Баку.

Как Report сообщили в МЧС, в ходе проверки в мебельном цехе, принадлежащем Рзалы Вюсал Тейюб оглу, выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим принято решение о приостановлении деятельности мебельного цеха, копия решения направлена представителю объекта.