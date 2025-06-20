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В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem

В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem.
Внутренняя политика
20 июня 2025 г. 10:13
В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem

В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, Государственная служба пожарного надзора МЧС во время проверки объекта по производству и продаже кондитерских изделий Bal Badem, расположенного по адресу - город Баку, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 162, выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности объекта, копия соответствующего решения была вручена представителю объекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tanınmış şirniyyat mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb

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