В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem

В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem.

В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, Государственная служба пожарного надзора МЧС во время проверки объекта по производству и продаже кондитерских изделий Bal Badem, расположенного по адресу - город Баку, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 162, выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности объекта, копия соответствующего решения была вручена представителю объекта.