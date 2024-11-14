В Баку принято решение о создании Альянса мозговых центров Глобального Юга

19:05

Делегация во главе с заместителем председателя Партии Ени Азербайджан (ПЕА) - руководителем Центрального аппарата Тахиром Будаговым приняла участие в пленарном заседании Второго диалога мозговых центров Глобального Юга на тему "Глобальный Юг: равенство, открытость, сотрудничество".

Как сообщает Report, Будагов отметил, что Глобальный Юг, объединяющий более половины населения мира, сосредотачивает в себе серьезные политические и огромные экономические ресурсы.

По итогам мероприятия принято решение о создании Альянса мозговых центров Глобального Юга.