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В Баку принято решение о создании Альянса мозговых центров Глобального Юга

В Баку принято решение о создании Альянса мозговых центров Глобального Юга 19:05
Внутренняя политика
14 ноября 2024 г. 19:31
В Баку принято решение о создании Альянса мозговых центров Глобального Юга

Делегация во главе с заместителем председателя Партии Ени Азербайджан (ПЕА) - руководителем Центрального аппарата Тахиром Будаговым приняла участие в пленарном заседании Второго диалога мозговых центров Глобального Юга на тему "Глобальный Юг: равенство, открытость, сотрудничество".

Как сообщает Report, Будагов отметил, что Глобальный Юг, объединяющий более половины населения мира, сосредотачивает в себе серьезные политические и огромные экономические ресурсы.

По итогам мероприятия принято решение о создании Альянса мозговых центров Глобального Юга.

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Версия на английском языке ФотоDecision to establish Global South Think Tank Alliance made in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоYAP "Qlobal Cənub: bərabərlik, açıqlıq, əməkdaşlıq” mövzusunda plenar iclasda iştirak edib

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